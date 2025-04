Parlement : adoption définitive de la révision de la loi sur l’audiovisuel

Photo : YONHAP News

Hier, huit propositions de loi, sur lesquelles le gouvernement avait mis son veto, ont de nouveau été soumises au vote à l’Assemblée nationale. Sept ont définitivement été rejetées. Elles visaient, entre autres, à ouvrir une enquête indépendante sur la déclaration de loi martiale par le président destitué Yoon Suk Yeol et à élargir les obligations fiduciaires des administrateurs de sociétés aux actionnaires.L’unique texte adopté concerne notamment la redevance télé. Il s’agit d’une révision de la loi sur l’audiovisuel. Elle a été approuvée par 212 voix contre 81, avec quatre abstentions et deux bulletins nuls. Par conséquent, la contribution à l’audiovisuel public sera de nouveau adossée à la facture Kepco, la société d’électricité. Comme c’était le cas avant l’amendement de l’administration Yoon en 2023.Les partis de l’opposition de l’époque avaient alors dénoncé une tentative de museler les médias. Avant de proposer leur révision, sous la direction du Minjoo. En Corée du Sud, la redevance télé, mensualisée, sert à financer la KBS et la chaîne éducative EBS.A noter que l’actuel gouvernement a opposé son veto à 41 propositions de loi. Parmi elles, l’amendement à l’audiovisuel est le seul texte définitivement adopté par les députés après un nouveau vote.