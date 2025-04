Les droits de douane américains commencent à peser sur les exportations sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Hier, le ministre délégué au Commerce extérieur a convoqué une conférence des principaux opérateurs du soutien public à l’export. L’occasion pour Cheong In-kyo de promettre des mesures rapides visant à aider les entreprises exportatrices à résoudre les problèmes rencontrés en raison de la hausse des tarifs douaniers américains. Selon lui, la nouvelle politique commerciale de Donald Trump commencera à avoir des conséquences sur les expéditions des produits « made in Korea » dès le second trimestre. Mais, celles-ci ont déjà reculé de 2,1 % sur un an entre janvier et mars.Les exportations d’acier vers les Etats-Unis ont plus particulièrement chuté le mois dernier en valeur (-18,9 %) et en volume (-14,9 %) selon l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita). Une diminution probablement due aux droits de douane de 25 % sur l’acier voulus par Washington et effectifs depuis le 12 mars.Face à cette situation, les sidérurgistes sud-coréens sont en quête de moyens pour éviter cette asphyxie douanière à long terme. Hyundai Steel a récemment annoncé un plan d’investissements de 30 000 milliards de wons pour établir une usine en Louisiane, avec pour objectif de démarrer la production commerciale à l’horizon 2029.