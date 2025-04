Le gouvernement entérine son projet de budget supplémentaire

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a entériné aujourd’hui, en conseil des ministres extraordinaire, son projet d’additif budgétaire de 12 200 milliards de wons. Il envisage de le présenter à l’Assemblée nationale au début de la semaine prochaine.A cette occasion, le président de la République par intérim a annoncé l’avoir établi en y reflétant au maximum les avis des députés. Han Duck-soo a également exhorté la classe politique à le voter le plus vite possible, pour le peuple et l’économie nationale, sans aucune considération politique.Pour le dirigeant intérimaire, il est important de débloquer les crédits à temps comme à la bonne place. Une fois approuvé par le Parlement, ce budget doit permettre de rendre meilleure la vie quotidienne des sud-Coréens.