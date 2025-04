Procès pénal de Yoon : autorisation de filmer l’accusé lors de la prochaine audience

Photo : YONHAP News

La deuxième audience du procès pénal de Yoon Suk Yeol, pour des accusations d'insurrection, doit se tenir le 21 avril prochain au tribunal du district central de Séoul. Contrairement à la première, cette fois-ci, les journalistes seront autorisés à le filmer et le photographier à la barre. Mais seulement avant le début de l’audience.Ses détracteurs avaient dénoncé un traitement de faveur face à l’interdiction initiale. Les journalistes reporter d'images de six chaînes de télévision avaient déposé une demande d’autorisation à filmer pour la seconde audience. Une requête acceptée.La Cour a annoncé avoir pris une telle décision, en tenant compte de l’intérêt du peuple, du droit de celui-ci à être informé, ainsi que des intérêts juridiques de l’accusé et de sa défense, entre autres. Il ne sera pour autant pas permis de retransmettre en direct la deuxième journée du procès.Selon les règles concernées, le principal juge chargé du procès peut autoriser à filmer la salle d’audience, s’il estime cela nécessaire pour l’intérêt public, ou encore si l’accusé donne son consentement.