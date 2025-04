La Corée du Sud mène une manœuvre nocturne près de la NLL

Photo : YONHAP News

L’armée de terre a mené un exercice de tir nocturne les 16 et 17 avril, à proximité de la NLL, la frontière maritime intercoréenne, en mer de l'Est. Pour l’opération, plus de 40 pièces d’artillerie ont été déployées, dont les canons automoteurs K9A1, K55A1, K105A1, ainsi que le lance-roquette multiple Chunmoo. Quelque 300 militaires du 3e corps d'armée, des radars de contre-batterie et des drones ont également été mobilisés.Environ 600 obus ont été tirés depuis la côte de Goseong, dans la province de Gangwon, avant de retomber au sud de la NLL. Les forces armées ont déclaré que cette manœuvre avait permis de renforcer la posture de préparation pour répondre à toute menace en toutes circonstances.C’est le deuxième entraînement de ce type mené dans la zone depuis la suspension de l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Pour rappel, cette entente prévoyait la création d'une zone tampon maritime de 80 kilomètres autour de cette NLL, communément appelé selon l’acronyme de son appellation anglaise (North Limit Line), où les exercices de tir étaient interdits. Toutefois Séoul a décidé d’annuler son application en raison de multiples provocations de Pyongyang, notamment l’envoi de ballons déchets et la perturbation de ses systèmes GPS.