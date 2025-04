Présidentielle : premier débat télévisé pour le Minjoo, congrès des visions du futur pour le PPP

Photo : KBS News

A l’approche de la présidentielle anticipée du 3 juin, la bataille des primaires bat son plein dans chacun des deux camps rivaux.Ce soir, le Minjoo, le mouvement de centre-gauche, organise son premier débat télévisé entre ses trois candidats. Lee Jae-myung, Kim Kyoung-soo et Kim Dong-yeon vont s’affronter, pendant près de 80 minutes, autour des grandes orientations du pays.En attendant la joute, Lee s’est rendu, dans la journée, à Daegu, bastion traditionnel des conservateurs. Le grand favori des sondages a alors promis de faire de cette troisième grande ville du pays une puissance des contenus culturels et artistiques. Ainsi que du développement de la biotechnologie et de l’industrie des vaccins.A noter que la polémique est relancée sur les instituts de sondage choisis pour réaliser des enquêtes d’opinions pour les primaires de la formation. Kim Dong-yeon a mis en avant que, parmi ces cabinets, un les avait déjà menées lors des dernières législatives. Selon le gouverneur du Gyeonggi, il lui était alors reproché d’être partial. Le comité électoral du Minjoo a néanmoins démenti les faits.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), ses huit postulants vont participer ce vendredi à un congrès des visions du futur, et présenter leurs promesses électorales emblématiques. Avant cela, ils continuent de rivaliser de propositions. Kim Moon-soo, en tête des sondages, s’est engagé à réduire le taux plafond des impôts sur les sociétés et des droits de succession. L’un de ses plus sérieux rivaux, Hong Joon-pyo, a quant à lui fait part de ses promesses sociétales. L’autre candidat de poids, Han Dong-hoon, a dévoilé les noms de ses deux co-directeurs de campagne.