Energie : Washington mise sur Séoul pour créer une chaîne d’approvisionnement indépendante

Photo : YONHAP News

Un responsable du département américain de l’Energie (DOE) a déclaré que la Corée du Sud était indispensable pour que les Etats-Unis créent une chaîne d’approvisionnement indépendante de la Chine. Le secrétaire adjoint par intérim au Bureau des affaires internationales, a tenu ces propos dans une allocution vidéo, diffusée ce matin lors du Evolving Energy Forum organisé à Séoul.Tommy Joyce a affirmé que le pays du Matin clair est l’un des partenaires énergétiques les plus importants des USA. Avant d’ajouter que leur collaboration jouera un rôle clé dans le renforcement de la sécurité énergétique mondiale, la construction de chaînes d’approvisionnement résilientes et l’accès à une énergie stable et abordable dans toute la région indo-pacifique.Ces déclarations interviennent dans un contexte où Washington souhaite que Séoul augmente ses importations du GNL américain et investisse dans le projet gazier en Alaska.De son côté, le ministre sud-coréen de l’Industrie, Ahn Duk-geun, a affirmé que pour la Corée du Sud, fortement dépendante des importations d’énergie, il est essentiel de renforcer les partenariats avec les grandes puissances mondiales, notamment les Etats-Unis. Avant d’espérer que ce forum permette de trouver de nouvelles voies de coopération tournées vers l’avenir.L’événement s’est déroulé autour du thème « Industrie de l’énergie Corée–USA : une nouvelle ère de coopération ». Des discussions sur les évolutions des politiques mondiales, la montée des investissements transfrontaliers et la croissance durable portée par l’innovation ont été menées.