Cour constitutionnelle : deux juges achèvent leur mandat

Photo : KBS News

Le président par intérim de la Cour constitutionnelle, Moon Hyung-bae, et la juge Lee Mi-sun ont officiellement mis fin à leur mandat de six ans. Lors de la cérémonie de départ, ce matin, le premier a fait part de son ressenti, en affirmant que la Cour doit rendre des décisions fondées sur les faits et juridiquement pertinentes pour accomplir pleinement ses missions.Moon a également souligné l’importance du respect des décisions rendues, indiquant que si les critiques académiques sont bien entendu légitimes, les attaques personnelles comme les arguments ad hominem doivent être évitées. Quant à Lee, elle a déclaré avoir fait en sorte que la justice puisse garantir les droits fondamentaux du peuple et préserver l’ordre constitutionnel, tout en veillant à ne jamais pencher d’un côté ou de l’autre.Avec leur départ, la Cour fonctionne provisoirement avec sept membres.