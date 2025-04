Procès pénal de Yoon : le tribunal autorise à filmer l'accusé avant le début de l'audience

Photo : KBS News

La deuxième audience du procès pénal de Yoon Suk Yeol, pour des accusations d'insurrection, se tient aujourd'hui au tribunal du district central de Séoul. Et contrairement à la première, les journalistes sont autorisés cette fois-ci à le filmer et le photographier à la barre. Mais seulement avant le début de l’audience.La Cour a expliqué, lors de la première audience, qu'elle n'avait pas pu accepter la demande d'autorisation à filmer, déposée au dernier moment par les journalistes, ayant besoin plus de temps pour solliciter l'avis de l'accusé en la matière. Pour cette deuxième audience, en revanche, elle l'a autorisée malgré le non-consentement de la défense de l'accusé, en tenant compte de l’intérêt du peuple, du droit de celui-ci à être informé.Néanmoins, il est toujours permis à Yoon d'avoir accès au parking souterrain de l'institution, afin que ce dernier puisse éviter de se retrouver devant les caméras de la presse. Il se rendra donc aujourd'hui en voiture au tribunal, qui est situé à dix minutes à pied de son domicile.A l'audience d'aujourd'hui se déroulera l'interrogatoire par les avocats de l'ancien président destitué à l'encontre de Cho Sung-hyun, chef du 1er groupe de sécurité du Commandement de la défense de la capitale (CDC), et de Kim Hyeong-gi, chef du 1er bataillon des forces spéciales du Commandement des opérations spéciales (SWC). Ces deux témoins ont déclaré lors de la première audience, tenue lundi dernier, qu'ils avaient reçu de leurs supérieurs l'ordre d'expulser les élus de l'Assemblée nationale, suite à la proclamation de l'éphémère loi martiale le 3 décembre dernier. La défense de Yoon avait refusé d'interroger ces deux personnes il y a une semaine, mettant en cause l'admissibilité de leurs témoignages. Lors de la première audience, l'accusé s'est défendu lui-même durant plus de 90 minutes. Il est fort probable qu'aujourd'hui, il posera en personne des questions aux témoins.Par ailleurs, le clan Yoon pourra contester la légitimité procédurale du procès, comme elle l'avait fait lors du procès en destitution devant la Cour constitutionnelle. En effet, elle avait demandé lundi dernier de désigner de nouveau une audience préparatoire pour clarifier les points litigieux procéduraux. Elle n'avait pas ainsi reconnu ni rejeté les preuves, dont l'inventaire atteint 1 336 pages.Le Parquet a demandé de convoquer 38 témoins et déposé 70 000 pages de documents.