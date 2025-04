Présidentielle anticipée : victoire écrasante de Lee Jae-myung aux deux primaires régionales du Minjoo

Photo : YONHAP News

L'ancien président du Minjoo, la première force de l'opposition, a remporté haut la main la primaire de son parti tenue hier pour les provinces de Gyeongsang du Nord et du Sud. Il a obtenu 90,81 %, le total, à parts égales, des votes des membres de la formation et du sondage d'opinion publique.L’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, a obtenu 5,93 % alors que l’actuel gouverneur de la province de Gyeonggi, Kim Dong-yeon, 3,26 %.Si l'on ajoute ce résultat à celui de la primaire, tenue samedi dernier pour les provinces de Chungcheong du Nord et du Sud, l'ex-rival malheureux de Yoon Suk Yeol lors de la présidentielle 2022, bénéficie de 85,96 % de soutiens. Ces deux primaires régionales sur les quatre prévues ont ainsi confirmé la position de Lee en tant que grand favori.Les troisième et quatrième primaires seront organisées ce week-end pour les provinces de Jeolla, et pour la région englobant la province de Gangwon, l'île méridionale de Jeju ainsi que la capitale et ses environs, respectivement.Le candidat du Minjoo à la présidentielle sera désigné le 27 avril à parts égales par un vote interne et un sondage d’opinion. En l’absence de majorité, un second tour aura lieu le 1er mai.