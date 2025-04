Photo : YONHAP News

Comme un air d’été. Les températures vont s’envoler en ce troisième lundi d’avril au pays du Matin clair. Déjà agréables dans la matinée, aux alentours de 15°C dans la moitié ouest et de 10°C à l’est, elles devraient dépasser les 25°C sur une grande partie du territoire.D’après Météo-Corée, les villes de Séoul, Suwon, et Daejeon, entre autres, atteindront les 26°C. Daegu et Gwangju, situées dans le sud, afficheront 25°C tandis que la maximale sera recensée à Jeonju, avec 27°C. A noter que le littoral sud sera plus frais, avec des valeurs oscillantes entre 18 et 22°C.Légèrement couvert ce matin, le ciel se dégagera petit à petit dans les heures qui suivent. Dans l’après-midi, un grand soleil est attendu pour accompagner ces températures estivales.