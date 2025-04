Photo : YONHAP News

Une rencontre d’amitié entre des jeunes nord-coréens et russes s’est tenue hier à Pyongyang. D’après l’agence officielle nord-coréenne, parmi les participants figuraient Mun Chol, président du comité central de la Ligue des jeunes patriotes socialistes, ainsi qu’une délégation de la Jeune Garde de Russie unie, dirigée par Anton Demidov, président de son conseil de coordination.Mun a déclaré que les nord-Coréens se réjouissaient de voir la jeunesse et le peuple russes, sous la direction de Vladimir Poutine, résister aux manœuvres des forces hostiles et perpétuer l’héritage de leurs victoires passées. Avant d'ajouter que, grâce à l’amitié solide entre leurs dirigeants et aux idéaux communs de lutte pour la justice et la vérité, les citoyens des deux nations resteraient unis pour toujours.La KCNA a également rapporté que les représentants russes avaient exprimé leur profonde gratitude envers le régime de Kim Jong-un pour son soutien plein et entier à la cause russe, qui s’oppose, selon eux, à l’hégémonie de l’Occident et aux pratiques néocoloniales.