Présidentielle anticipée : 50 % d'avis favorables pour Lee Jae-myung d’après un sondage

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, l'ancien président du Minjoo, la première formation de l'opposition, a franchi pour la première fois la barre des 50 % d’avis favorables dans un sondage sur la présidentielle anticipée, prévue le 3 juin.D'après cette enquête menée par Realmeter, du 16 au 18 avril auprès de 1 504 adultes, Lee a obtenu 50,2 %, soit 1,4 point de plus en une semaine. Quant à Kim Dong-yeon et Kim Kyoung-soo, deux autres candidats du parti, ils ont respectivement obtenu 2 et 1,8 %.Au Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kim Moon-soo, le prétendant le plus soutenu par le camp conservateur, a récolté 12,2 %, suivi de Han Dong-hoon avec 8,5 % et de Hong Joon-pyo avec 7,5 %. Les députés Na Kyung-won et Ahn Cheol-soo ont respectivement atteint 4 et 3,7 % d’avis favorables, tandis que le député du Nouveau Parti de la réforme, Lee Jun-seok, a obtenu 3,5 %.Les chiffres des candidats du PPP ont présenté une hausse par rapport à la semaine dernière, récupérant la part du président intérimaire qui avait été exclu de ce sondage. Effectivement, Han Duck-soo avait obtenu la semaine dernière 8,6 %, même s'il n'avait toujours pas déclaré officiellement sa participation à la course à la présidentielle.Dans un match entre Lee Jae-myung, le grand favori, avec chacun des candidats du PPP, c’est Kim Moon-soo qui enregistre le meilleur score avec 23,6 % d’avis favorables.Ce sondage a été réalisé à la demande d’Energy Economy News Daily via le système de réponse automatisée (ARS) mobile avec un taux de réponse de 6,6 %. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points.