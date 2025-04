Droits de douane américains : Kang In-sun s’entretient avec Laurent Saint-Martin à Paris

Photo : YONHAP News

En visite à Paris du 16 au 18 avril, la deuxième vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères a rencontré Laurent Saint-Martin, ministre délégué du Commerce extérieur et des Français de l’étranger. Les deux responsables ont échangé sur la politique douanière américaine, ainsi que sur les échanges commerciaux et les investissements entre la Corée du Sud et la France.Kang In-sun a salué le dynamisme de la coopération bilatérale dans des domaines variés tels que l’intelligence artificielle (IA), les batteries ou encore l’espace. Elle a également exprimé le souhait de voir ces liens se renforcer à l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, prévu l’an prochain.Son interlocuteur a, de son côté, appelé à approfondir la coopération économique, notamment dans des secteurs stratégiques comme le nucléaire, l’industrie décarbonée, les semi-conducteurs, les technologies quantiques ou l’exploration spatiale.Au cours de son déplacement, Kang a aussi rencontré Mathias Cormann, secrétaire général de l’OCDE, pour discuter des projets de coopération à l’approche du 30e anniversaire de l’adhésion de Séoul à l’organisation, en 2026. Elle s’est aussi entretenue avec Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, afin d’explorer de nouvelles pistes de collaboration.