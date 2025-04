Exportations : en baisse du 1er au 20 avril

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes des vingt premiers jours d'avril ont atteint 33,9 milliards de dollars, soit 5,2 % de moins en glissement annuel. Celles vers les Etats-Unis ont affiché pour la même période un recul de 14,3 %, avec 6,2 milliards de dollars.Plus précisément, les expéditions vers les USA des voitures « made in Korea » ont chuté de 21,6 %, des pièces détachées de 1 %, et d’acier de 13,7 %. Ces mauvais résultats sont probablement imputables aux récents tarifs douaniers imposés par l'administration américaine.Ces baisses ont pesé sur les exportations totales du pays. Par article, si la vente à l'étranger des semi-conducteurs sud-coréens a atteint 6,5 milliards de dollars, soit une hausse de 10,7 %, celles des véhicules et des pièces détachées ont accusé une chute de 6,5 et de 1,7 % respectivement. Les produits pétroliers ont également vu leurs exportations dégringoler de 22 %.Les expéditions accumulées en valeur depuis le 1er janvier jusqu'ici ont atteint 193,7 milliards de dollars, soit un déclin de 2,7 % par rapport à la même période de l’an dernier.