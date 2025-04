Procès pénal de Yoon : premières images du président destitué à la barre

Photo : YONHAP News

Les premières photos de Yoon Suk Yeol à la barre ont été rendues publiques ce matin. Elles ont été prises en amont de la deuxième audience du procès pénal de l'ex-président destitué, entamée à 10h dans la salle 417 de la Cour du district central de Séoul.Yoon est entré dans le tribunal vers 9h57. Lors de la première audience, il l'était dix minutes plus tôt. Les photos ainsi prises montrent l'ancien chef de l’Etat regardant face à lui, ne tournant jamais la tête vers les journalistes ni le public.A 10h, Ji Gyui-yeon, le juge principal du procès, a commencé l'audience par ses remarques sur l'autorisation de filmer l'accusé. Il a ainsi expliqué avoir accordé cette faveur, après avoir vérifié le consentement ou non du prévenu et tenu compte de l'intérêt du peuple ainsi que du droit de ce dernier à être informé.Cette explication terminée, les journalistes sont sortis du tribunal et l'audience a démarré avec l'interrogatoire par les avocats de Yoon de Cho Sung-hyun, chef du 1er groupe de sécurité du Commandement de la défense de la capitale (CDC).