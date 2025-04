Armes biologiques : Pyongyang détient les capacités de production à des fins militaires

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis estiment que la Corée du Nord dispose d’un programme d’armes biologiques depuis au moins les années 1960. C’est ce qu’indique un rapport publié mercredi dernier par le département d’Etat américain, portant sur le respect des engagements en matière de maîtrise des armements, de non-prolifération et de désarmement.Washington accuse Pyongyang de violer les articles 1 et 2 de la Convention sur les armes biologiques (CABT), en affirmant que le pays communiste possède les capacités techniques nécessaires à la production de bactéries, de virus et de toxines à des fins militaires.Comme dans son rapport précédent, le département d’Etat précise que le régime de Kim Jong-un serait en mesure de modifier génétiquement des agents biologiques en s’appuyant sur des technologies comme les « ciseaux génétiques », mentionnées dans des publications de l’Académie des sciences de l’Etat nord-coréen et d’autres sources.Le rapport ajoute qu’il est très probable que le royaume ermite cherche à militariser ces agents biologiques à l’aide de dispositifs non conventionnels, tels que des pulvérisateurs ou des stylos injecteurs de poison. Ces équipements auraient déjà été utilisés pour diffuser des agents chimiques, et pourraient également servir à transporter discrètement des substances biologiques.