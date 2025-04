Corée-USA : des pourparlers commerciaux « 2+2 » prévus ce jeudi à Washington

Photo : YONHAP News

Les premières négociations commerciales entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, suite à l'imposition des droits de douane par ces derniers, se tiendront ce jeudi à Washington, heure coréenne. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président par intérim lors d'une réunion sur la stratégie économique et la sécurité.Le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Ahn Duk-geun, représenteront le gouvernement sud-coréen. Des discussions bilatérales entre les ministres du Commerce des deux pays sont également prévues.Han Duck-soo a souligné que le début des négociations avec Séoul cette semaine, après celles avec Tokyo la semaine dernière, témoignait de l'importance que Washington accorde à ses relations avec le pays du Matin clair. Il a exprimé son intention de traiter les enjeux communs dans les trois domaines clés évoqués lors de son entretien avec Donald Trump, à savoir l'équilibre commercial, la construction navale et le gaz naturel liquéfié.Le président intérimaire a précisé qu’il mettrait en œuvre des mesures sans tarder pour minimiser les difficultés que pourraient rencontrer les entreprises. Il a ajouté qu’il suivrait de près l'évolution des négociations avec d'autres grands partenaires comme l'Union européenne et le Japon, afin de garantir des discussions efficaces et approfondies. Enfin, il a annoncé que cet après-midi, le ministre de l'Industrie se rendrait à l'Assemblée nationale pour fournir des détails sur le calendrier et les plans des négociations avec l'administration américaine.