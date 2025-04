La Chine menace de représailles si les alliés des Etats-Unis réduisent leurs échanges avec elle

Photo : YONHAP News

La Chine a fait savoir qu’elle n’hésiterait pas à riposter si les pays en pourparlers tarifaires avec les Etats-Unis cédaient à la pression américaine en restreignant leurs échanges avec elle.Cette réaction fait suite à un article de Bloomberg, selon lequel Donald Trump envisagerait d’exiger de plus de 70 nations des mesures limitant les capacités industrielles chinoises comme condition préalable à un accord. Le média américain a aussi rapporté que des conseillers de haut niveau comptaient évoquer la question des « droits de douane secondaires », c’est-à-dire des taxes additionnelles ciblant les produits importés de pays entretenant des liens étroits avec Pékin.Dans un communiqué publié aujourd’hui sur le site du ministère chinois du Commerce, un porte-parole a rappelé que l’empire du Milieu respectait la volonté des nations de régler leurs différends commerciaux avec les USA sur un pied d’égalité. Il a toutefois appelé ces dernières à se ranger du côté de l’équité, de la justice et de l’histoire en matière tarifaire, et à défendre les règles du commerce international ainsi que le système multilatéral.Le porte-parole a également affirmé que la Chine s’opposerait fermement à tout accord conclu avec les Etats-Unis au détriment de ses intérêts, précisant qu’en pareil cas, elle riposterait par des mesures proportionnelles.