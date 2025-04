Tracts anti-Pyongyang : la reprise se profile dans les zones frontalières

Photo : YONHAP News

Avec le retour des vents du sud caractéristiques du printemps, des associations civiles s’apprêtent à relancer l’envoi de tracts de propagande vers la Corée du Nord. D’après la police, dix ballons contenant des messages hostiles au régime de Pyongyang ont été retrouvés les 11 et 12 avril près de la zone démilitarisée (DMZ), à Yeoncheon, dans la province de Gyeonggi. L’armée et la police estiment qu’ils ont été lancés depuis deux sites situés dans cette région.À Paju, ville voisine, les préparatifs reprennent également. Une association de familles de personnes enlevées, qui avait annulé une opération en octobre dernier face à l’intervention des forces spéciales provinciales et des riverains, prévoit de relancer son action ce mercredi. Dans une lettre adressée au gouverneur de Gyeonggi, au maire de Paju et au chef de la police locale, son président a affirmé agir avec la conviction qu’il s’agira peut-être de la dernière chance d’envoyer un message à ses proches, dont il est toujours sans nouvelles.Face à ces initiatives, les autorités ont renforcé leur vigilance. La zone frontalière, classée « zone à risque » depuis octobre au titre de la loi sur la sécurité et les catastrophes, fait désormais l’objet de patrouilles 24 heures sur 24 pour empêcher toute tentative jugée dangereuse pour les habitants.