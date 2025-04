Les exportations de « gim » enregistrent un record au premier trimestre

Photo : YONHAP News

Les exportations d’algue séchée « made in Korea » ont atteint un niveau record au premier trimestre 2025, portées par la forte demande aux Etats-Unis et en Chine.D’après les données publiées aujourd’hui par la Société coréenne de commercialisation des produits de l’agriculture et de la pêche (aT), les exportations de « gim » ont totalisé 281 millions de dollars entre janvier et mars, en hausse de 21,1 % par rapport à la même période l’an dernier. En volume, elles s’élèvent à 10 161 tonnes, soit une progression de 7,5 % sur un an et de plus de 840 % en dix ans.Par pays, les Etats-Unis restent le premier marché avec 57,9 millions de dollars, suivis par la Chine, le Japon et la Thaïlande. La plus forte croissance revient à la Chine, avec un bond de 86,5 %, devant les Etats-Unis (+21,6 %), la Thaïlande (+15,9 %) et le Japon (+7,2 %).Le ministère des Océans et de la Pêche a expliqué que l’engouement pour le « gimbap » en Chine, porté par les séries et films coréens, a fait exploser la demande en feuilles d’algue. Aux USA, ce sont les snacks à base de « gim » qui continuent de séduire un large public.Avec ce bon départ, le pays du Matin clair pourrait atteindre dès cette année son objectif initialement fixé pour 2027 : franchir le cap du milliard de dollars d’exportations annuelles de « gim ». En 2024, ce chiffre s’élevait à 997 millions de dollars.