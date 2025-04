Photo : KBS News

Deux tonnes de riz sud-coréen ont été importées au Japon le 8 avril. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche (aT).Ce riz a été vendu sur les sites de commerce en ligne de coopératives agricoles japonaises ainsi que dans des supermarchés locaux. Cette exportation s'inscrit dans une tendance liée à la hausse des prix du riz sur l'archipel, qui a créé une demande pour des alternatives, dont le riz coréen.Selon l’aT, la Corée du Sud avait déjà exporté environ 10 tonnes de cette céréale vers le Japon entre 2011 et 2013, ainsi qu’en 2016. La Fédération nationale des coopératives agricoles, connue aussi sous le nom de Nonghyup, a indiqué qu'elle prévoyait d'exporter environ 10 tonnes de riz supplémentaires le mois prochain, et que l'expédition avait déjà démarré.