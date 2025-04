Photo : YONHAP News

Les tablettes commémoratives des rois et des reines de la dynastie Joseon sont revenues au sanctuaire de Jongmyo après cinq ans d'absence. Le Service coréen du patrimoine (KHS) a organisé hier une cérémonie pour leur retour dans le quartier de Jongno, à Séoul.Un cortège a transporté les urnes sacrées depuis la porte Geumho du palais de Changdeok, traversant Gwanghwamun et Sejong-daero, sur 3,5 km jusqu'à Jongmyo. Un rite traditionnel a ensuite été célébré pour accueillir ces prestigieuses pièces d’art dans le sanctuaire.En 2020, des fissures et des dégâts ont nécessité des réparations du sanctuaire de Jongmyo. Le KHS a présenté hier le bâtiment restauré. Pendant les travaux, les tablettes commémoratives avaient été temporairement conservées dans l'ancien hall Seonwonjeon du palais de Changdeok.