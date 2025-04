Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen par intérim a adressé, lundi, un message de condoléances au cardinal Kevin Farrell, camerlingue du Vatican, à la suite du décès du pape François survenu le même jour.Dans son message, Han Duck-soo a déclaré que le gouvernement et le peuple sud-coréens partageaient la tristesse de tous les catholiques du monde et leur adressaient leurs sincères condoléances. Il a souligné que le souverain pontife avait transmis à l’humanité un message d’amour et de solidarité, mis en œuvre la paix et la réconciliation, et consacré toute sa vie au service des pauvres et des exclus.Le dirigeant intérimaire a également rappelé sa visite en Corée du Sud en 2014, ainsi que la tenue des Journées mondiales de la jeunesse prévue à Séoul en 2027, témoignant, selon Han, de l’attachement particulier du Saint-Père pour le pays du Matin clair.