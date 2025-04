Choi Sang-mok s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Choi Sang-mok s’envole aujourd’hui pour Washington. Son déplacement était programmé à l’origine pour assister à la réunion des ministres des Finances du G20. Mais à la demande de l’administration Trump, il doit également effectuer avec celle-ci des « consultations » sur les surtaxes douanières américaines. Avec à ses côtés le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ahn Duk-geun, qui lui, va partir demain pour Washington.Ces discussions commerciales vont être menées entre eux et leurs homologues, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant pour le Commerce extérieur Jamieson Greer.Hier, Ahn a par ailleurs présenté les détails des négociations à la commission compétente du Parlement. Selon ses membres représentant les deux principaux partis politiques, le ministre a redit que l’exécutif allait les mener « dans le calme et avec sérieux, en priorisant l'intérêt national ». Mais l’accord bilatéral de libre-échange, en vigueur depuis 2012, ne sera pas sur la table. Ni les contributions financières au stationnement des soldats américains en Corée du Sud.Les élus ont alors insisté unanimement sur la nécessité de poursuivre les pourparlers dans le sens où leurs résultats sont mutuellement bénéfiques, au lieu de les hâter.