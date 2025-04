Décès du pape François : le milieu religieux coréen rend hommage

Photo : YONHAP News

L’Eglise catholique de Corée a présenté, hier, ses condoléances après l’annonce du Saint-Siège du décès du pape François. Elle devrait par ailleurs annoncer, ce mardi, les mesures de commémoration. La Conférence des évêques catholiques de Corée et l’archidiocèse de Séoul prévoient de tenir aujourd’hui une réunion afin de finaliser le calendrier et les modalités des hommages, dont l’installation d’un autel de condoléances et l’organisation de messes commémoratives.Les autres communautés religieuses du pays ont également réagi à la disparition. Dans un communiqué, le Conseil coréen des chefs religieux (KCRL) a présenté ses condoléances, en soulignant la vie du souverain pontife consacrée à l’Evangile et son amour profond pour les défavorisés, les malades et les exclus. Le Conseil national des Eglises de Corée (NCCK), la plus grande organisation chrétienne non catholique du pays, a déclaré, pour sa part, avoir appris le décès avec une grande tristesse et un profond regret, soulignant qu’il avait incarné l’Evangile de l’amour et de la justice dans sa vie.L’ordre Jogye du bouddhisme coréen, de son côté, a adressé un message de profonde compassion à tous les catholiques du monde, signé par son chef, le vénérable Jinwoo.