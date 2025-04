Photo : YONHAP News

La journée du mardi se déroulera sous la pluie au pays du Matin clair. Les précipitations ont débuté tôt ce matin et devraient perdurer jusqu’en fin de soirée.Le nord du territoire, à savoir Séoul et la province de Gyeonggi ainsi que la province de Gangwon vont essuyer 10 à 50 mm de pluie. Les régions centrales sont légèrement moins touchées, avec 10 à 40 mm prévus par Météo-Corée. Enfin, les intempéries sont les plus importantes dans le sud et notamment à Jeju. Alors qu’il est attendu jusqu’à 80 mm de pluie sur le littoral, l’île méridionale sera sous les flots avec jusqu’à 120 mm.Concernant les températures, elles sont un peu moins hautes que les précédents jours, en raison du mauvais temps. Une moyenne de 20°C tout de même est espérée dans l’après-midi sur l’ensemble du territoire.