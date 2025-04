Procès pénal de Yoon : le président déchu continue de nier les accusations d’insurrection

Photo : YONHAP News

La deuxième audience du procès pénal de Yoon Suk Yeol, accusé d'insurrection, s’est tenue lundi au tribunal du district central de Séoul. Lors de cette séance, les avocats de l’ancien président ont soutenu qu’il était normal pour l’armée d’assurer le maintien de l’ordre dans le cadre de la loi martiale, ajoutant que l’état d’exception décrété le 3 décembre, n’ayant provoqué aucun incident sanglant, ne pouvait être qualifié de rébellion.Deux officiers militaires, entendus comme témoins lors de la première audience du 14 avril, ont de nouveau comparu à la barre. Cho Sung-hyun, chef du 1er groupe de sécurité du Commandement de la défense de la capitale (CDC), a déclaré qu’un ordre militaire représente une valeur qu’un soldat doit protéger, même au péril de sa vie, mais qu’il doit être légitime et conforme à la loi. Il a précisé que l’ordre reçu de son supérieur dans la nuit de la loi martiale, qui était de faire sortir les députés de l’Assemblée nationale, était, selon lui, irréalisable.De son côté, Kim Hyeong-gi, chef du 1er bataillon des forces spéciales relevant du Commandement des opérations spéciales (SWC), a déclaré : « Je ne suis loyal envers personne, mais je le suis envers l’organisation », reprenant une célèbre formule prononcée par Yoon lorsqu’il était procureur général. Le lieutenant-colonel a par ailleurs affirmé que le refus d’obéir à l’ordre donné durant l’état d’exception avait permis de préserver la démocratie du pays.Resté longtemps silencieux, l’ancien chef de l’Etat a finalement pris la parole. Il a affirmé que la loi martiale était un outil neutre, comme un couteau, dont l’usage n’impliquait pas nécessairement une insurrection. Un couteau, selon lui, est indispensable pour cuisiner, pour faire du bois et pour opérer un patient. Alors qu’il peut être utilisé pour un meurtre.Par ailleurs, avec l’autorisation du tribunal, les images de Yoon dans la salle d’audience, en attente du procès, ont été filmées et diffusées par les médias pour la première fois. La troisième audience est prévue pour le 12 mai.