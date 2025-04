Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a cette année gagné une place au classement général de l’indice international de la propriété intellectuelle pour prendre la dixième position. C’est ce que montre son édition 2025, publiée hier par le Global Innovation Policy Center (GIPC). Cette filiale de la Chambre de commerce américaine établit cette liste depuis 2013, en comparant dix domaines, tels que le droit d’auteur, le brevet ou encore la marque. Elle examine un total de 55 pays, qui représentent 90 % du PIB mondial.Selon cette étude, le pays du Matin clair reste au 7e rang pour la quatrième année consécutive et au premier pour la troisième année de suite, respectivement en matière de droit d’auteur et d’efficacité du système.Dans le domaine du droit d’auteur, ce sont les Etats-Unis qui ont dominé la liste, devant Singapour, le Royaume-Uni et la France.