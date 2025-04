Salaire minimum 2026 : les discussions débutent aujourd’hui

Photo : KBS News

Les délibérations visant à fixer le montant du salaire minimum pour l’année prochaine débutent ce mardi. La Commission nationale sur le salaire minimum tient aujourd’hui sa première réunion plénière à ce sujet, au complexe gouvernemental de Sejong.Composée de 27 membres répartis à parts égales entre représentants des syndicats, des employeurs et du gouvernement, cette commission devra déterminer le niveau du salaire minimum pour 2026 au plus tard le 29 juin, conformément au délai légal.L’année dernière, à l’issue des négociations sur le smic 2025, le taux horaire a été fixé à 10 030 wons, soit environ 6,10 euros, dépassant pour la première fois le seuil des 10 000 wons. Toutefois, cette revalorisation, avec une hausse de seulement 1,7 %, représentait la deuxième augmentation la plus faible depuis l’introduction du système de salaire minimum en 1988.Les milieux syndicaux et patronaux n’ont pas encore fixé leur position quant au niveau de la prochaine revalorisation. Les syndicats envisagent de réclamer une augmentation tenant compte de l’inflation et de la baisse du pouvoir d’achat, tandis que les employeurs semblent pencher pour un gel des salaires.Les deux principales centrales syndicales du pays, à savoir la Fédération nationale des syndicats coréens (FKTU) et la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), devraient annoncer leur position lors d’une conférence de presse prévue aujourd’hui, avant la tenue de la première session plénière de la Commission.