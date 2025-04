La Corée du Sud lance avec succès son quatrième satellite espion

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réussi à lancer aujourd’hui son quatrième satellite de reconnaissance depuis la base spatiale de Cape Canaveral, en Floride aux Etats-Unis. Il a décollé, à 9h48, heure de Séoul, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, et est entré en orbite cible à 10h03, avec succès. Avant de communiquer, à 12h27, avec une station au sol.Fabriqué dans le pays, le nouveau satellite espion a été transporté vers les USA le mois dernier. Et la dernière répétition avant son décollage a eu lieu le 16 avril. Ce lancement s’inscrit dans le cadre du « Projet 425 » de l’armée sud-coréenne, qui veut se doter de satellites militaires de taille moyenne et grande. Le premier, lancé en décembre 2023, a commencé sa mission en août dernier. Le deuxième et le troisième l’ont été respectivement en avril et en décembre derniers.Le quatrième, comme les deux précédents, est équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) permettant de capturer, jour et nuit, des images haute résolution de la surface de la Terre, quelles que soient les conditions météo.L’armée a annoncé qu’il deviendrait désormais possible de détecter les signes de provocation du Nord, de façon plus précise et plus rapide. Elle projette de lancer, avant la fin de l’année, le cinquième et dernier, prévu par la première étape du « Projet 425 ». Séoul s’attend à pouvoir, à terme, surveiller, toutes les deux heures, des sites et des cibles précis au nord de la péninsule.