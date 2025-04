Han Duck-soo prépare son gouvernement aux négociations commerciales avec Washington

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a affirmé que les prochaines consultations commerciales sud-coréano-américaines « ouvriront la voie à la préparation d’une solution bénéfique pour les deux pays ». Des propos tenus aujourd’hui lors du conseil des ministres hebdomadaire.Han Duck-soo a souhaité rappeler que les discussions, prévues ce jeudi, auront lieu à la demande des Etats-Unis, qui considèrent l’importance de leurs relations commerciales avec la Corée du Sud.Hier, le dirigeant intérimaire avait lui-même dévoilé la date et l’heure de ces négociations dites « 2+2 », auxquelles seront présents les ministres des Finances et ceux du Commerce des deux alliés. En les qualifiant d’un point de départ significatif pour la coopération bilatérale. Il est rare qu’un homme d’Etat les rende publiques.Han a par ailleurs demandé aux ministres présents à la réunion d’aujourd’hui de terminer différentes déréglementations et leurs mesures de suivi avant la fin du mandat du gouvernement actuel. Il aurait voulu afficher par là sa volonté de réduire les barrières non-tarifaires en amont des pourparlers commerciaux avec l’administration Trump. Selon lui, alléger et supprimer des réglementations inutiles est le moyen le plus efficace pour redynamiser l’économie liée au quotidien du peuple et pour améliorer la situation des finances publiques.