Présidentielle : le PPP s’apprête à révéler les quatre candidats choisis au premier tour de ses primaires

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) doit dévoiler ce soir les noms des quatre candidats qualifiés au premier tour de ses primaires en vue de l'élection présidentielle du 3 juin. Parmi les huit prétendants en lice, la sélection est effectuée exclusivement sur la base d’un sondage d’opinion mené hier et aujourd’hui.Les candidats retenus participeront ensuite à une série de débats, avant une nouvelle phase de sélection reposant à parts égales sur un sondage d’opinion et un vote des membres de la formation. Si l’un d’entre eux recueille la majorité absolue, il sera désigné candidat officiel du parti conservateur le 29 avril. Sinon, un dernier tour opposera les deux finalistes le 3 mai.A l’approche de la clôture du premier tour, les candidats du PPP intensifient leur campagne pour séduire les électeurs jusqu’à la dernière minute. L’ancien ministre de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, a dévoilé ce matin son programme en matière de logement pour les jeunes, tandis que l’ex-président de cette formation, Han Dong-hoon, a présenté un plan visant à favoriser un développement régional équilibré.De son côté, l’ancien maire de Daegu, Hong Joon-pyo, a accordé une interview à une chaîne YouTube, au cours de laquelle il a justement vivement critiqué Han, qu’il a qualifié de « traître » pour avoir soutenu la destitution de Yoon Suk Yeol.Le député Ahn Cheol-soo s’en est également pris à ses rivaux qui s’étaient opposés à la révocation de l’ancien président, dans une publication sur sa page Facebook. Enfin, l’élue Na Kyung-won est aujourd’hui en déplacement à Busan, deuxième ville du pays et bastion des conservateurs.