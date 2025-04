Yes24 : « Celui qui revient » de Han Kang est le livre le plus vendu ces dix dernières années

Photo : YONHAP News

Le roman de Han Kang, « Celui qui revient » a été désigné comme le livre le plus vendu ces dix dernières années chez Yes24. C’est ce qui ressort de l’analyse des ventes réalisées entre 2016 et le 20 avril 2025 et publiée à la veille de la Journée mondiale du livre.Deux autres œuvres de la lauréate du prix Nobel de littérature, « La Végétarienne » et « Impossibles adieux » figurent aussi dans le Top 10 des best sellers de cette grande librairie. Respectivement en 6e et 7e positions.A la deuxième place, on retrouve le livre de développement personnel « The Lessons of Sayno (Les leçons de Sayno) », suivi par l’essai de Lee Ki-joo, « The Temperature of Language (La Température des Mots) ». Le best-seller de Yuval Noah Harari, « Sapiens », occupe le 4e rang.Par catégorie, les titres les plus vendus sont « De l’inégalité parmi les sociétés » de Jared Diamond en société et politique, « Cosmos » de Carl Sagan en sciences naturelles, et « Properties of Money (La nature de l’argent) » de Kim Seung-ho en économie et management.