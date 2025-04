Investiture de Trump : Samsung, Hyundai et Hanwha ont fait d'importants dons

Photo : KBS News

Les documents publiés dimanche par la Commission électorale fédérale des Etats-Unis (FEC) révèlent que Samsung, Hyundai et Hanwha ont effectué d’importants dons pour la cérémonie d’investiture de Donald Trump.Le premier a contribué à hauteur de 315 000 dollars le 13 janvier, via sa filiale américaine, Samsung Electronics America, sous forme de don en nature, sans que la nature exacte de ce don soit précisée. En 2017, lors de la première investiture de Trump, le conglomérat avait déjà fait un don de 100 000 dollars, étant la seule entreprise sud-coréenne à y participer.Hyundai a versé un million de dollars le 6 janvier dernier par l’intermédiaire de Hyundai Motor America. De son côté, Hanwha a effectué deux dons distincts de 500 000 dollars chacun, via Hanwha Defense USA et Hanwha Q CELLS America. Ces derniers n’avaient pas participé aux dons lors de l’investiture du président précédent, Joe Biden. Il semble que ces chaebols aient voulu faire entendre leur voix, notamment en raison des tensions commerciales anticipées avant l’arrivée du nouveau locataire de la Maison Blanche.