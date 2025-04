Présidentielle : course intense entre les trois candidats aux primaires du Minjoo

Photo : YONHAP News

Après ses deux primaires régionales organisées le week-end dernier dans le Gyeongsang et le Chungcheong, le Minjoo, la principale formation de centre-gauche, en tiendra deux autres les 26 et 27 avril, d’abord dans les provinces de Jeolla, puis dans le Gangwon, sur l’île méridionale de Jeju ainsi qu’à Séoul.Parmi les trois candidats en lice, Lee Jae-myung apparaît comme le grand favori de la primaire du parti. Cet ancien patron a dévoilé aujourd'hui son programme environnemental, qui prévoit notamment d'avancer l'échéance de neutralité carbone de 2050 à 2040, et d’augmenter l’offre de véhicules électriques.L’ex-gouverneur de la province de Gyeongsang du Sud, Kim Kyung-soo, a rencontré des membres de la formation et des électeurs dans les deux Jeolla. De son côté, le gouverneur de la province de Gyeonggi, Kim Dong-yeon, a présenté une série d’engagements ciblant les citoyens de la région de Jeolla et de Gwangju, incluant notamment une promesse d’inscrire l’esprit du mouvement pro-démocratique du 18 mai dans le préambule de la Constitution.Pendant ce temps, les affaires judiciaires impliquant Lee Jae-myung continuent de se dérouler. Celle portant sur sa présumée violation de la loi électorale a été transmise à l’assemblée plénière de la Cour suprême, a annoncé aujourd’hui la haute juridiction.Pour rappel, l’ex-dirigeant du Minjoo a été inculpé en 2022 pour avoir tenu des propos mensongers alors qu’il était candidat à l’élection présidentielle. Il a été condamné en première instance à un an de prison avec un sursis de deux ans, avant d’être acquitté en appel le mois dernier. Le Parquet s'est, depuis, pourvu en cassation devant la Cour suprême.