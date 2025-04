Crash de Jeju Air : promulgation d'une loi spéciale pour les victimes

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a annoncé ce mardi la promulgation de la loi spéciale en faveur des victimes de la catastrophe de l’avion de Jeju Air survenue le 29 décembre dernier. Cette loi, qui entrera en vigueur en juin, prévoit des mesures d’indemnisation et de soutien.Lors du conseil des ministres, Han Duck-soo a exhorté les ministères concernés à mettre en œuvre ces mesures avec rigueur, afin qu’elles apportent une aide concrète aux familles endeuillées. Conformément à cette loi, les victimes pourront bénéficier d’une aide financière couvrant les frais de subsistance, de soins et d’éducation. Un congé de rétablissement pouvant aller jusqu’à six mois dans l’année suivant l’accident est également prévu, tout comme un service de garde pour les enfants des victimes.Le dirigeant intérimaire a par ailleurs appelé le gouvernement à accélérer le déploiement des mesures de soutien aux sinistrés des récents incendies qui ont touché le Gyeongsang et Ulsan. Il a rappelé que plus de 3 700 personnes vivaient encore dans des centres d’hébergement temporaire, soulignant l’urgence d’une action rapide.