Présidentielle : quatre candidats choisis pour le second tour des primaires du PPP

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dévoilé, mardi soir, les noms des quatre candidats qualifiés à l'issue du premier tour de ses primaires pour la présidentielle. Il s'agit de l’ancien ministre de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo, de l’ex-président du parti, Han Dong-hoon, de l’ancien maire de Daegu, Hong Joon-pyo, et enfin du député Ahn Cheol-soo.La sélection a été effectuée sur la base d’un sondage d’opinion de deux jours, ouvert uniquement aux électeurs se déclarant soit sympathisants du PPP, soit indépendants, afin d’éviter tout vote stratégique de la part de partisans des formations rivales.Parmi les huit personnes initialement en lice, Kim, Han et Hong semblaient déjà assurés de leur qualification pour le second tour, au vu des sondages. La quatrième place s’est jouée entre la députée Na Kyung-won et son confrère Ahn. Ce dernier, qui avait soutenu la destitution de Yoon Suk Yeol et disposait de l'appui des électeurs modérés, a finalement devancé sa rivale, soutenue principalement par les partisans les plus farouches du parti conservateur.Les retenus participeront à des débats à deux, puis à quatre, entre le 24 et le 26 avril. Ensuite se déroulera, les deux jours suivants, une nouvelle phase de sélection, reposant à parts égales sur un sondage d’opinion et un vote des membres de la formation. Si l’un d’eux obtient la majorité absolue, il sera désigné candidat officiel de l’ex-parti présidentiel le 29 avril. Dans le cas contraire, un dernier tour opposera les deux finalistes le 3 mai.Mais avant, les quatre prétendants doivent participer aujourd’hui au « Media Day », un rendez-vous avec la presse, au cours duquel chacun choisira son adversaire pour les débats en tête-à-tête.