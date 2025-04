Séoul et Washington entament des consultations commerciales de haut rang

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie et ministre des Finances est arrivé mardi, heure locale, aux Etats-Unis pour entamer des consultations commerciales avec l’administration Trump. Devant les journalistes qui l’attendaient à l’aéroport international de Dulles, près de Washington, Choi Sang-mok a déclaré que son déplacement visait à lancer les discussions permettant de renforcer l’alliance bilatérale. Il s’agit du plus haut responsable gouvernemental sud-coréen à se rendre aux USA depuis le début du second mandat de Donald Trump.Son programme débute par la participation à la réunion des ministres des Finances du G20, prévue aujourd’hui et demain dans la capitale américaine. Il prendra ensuite part aux consultations commerciales et tarifaires dites « 2+2 », organisées jeudi entre les hauts responsables des finances et du commerce des deux pays. Choi sera accompagné du ministre sud-coréen de l’Industrie et du Commerce, Ahn Duk-geun, pour rencontrer le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, ainsi que le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.Choi a affirmé son intention d’écouter attentivement les préoccupations de ses interlocuteurs tout en expliquant activement la position de Séoul, de manière à bénéficier aux deux nations et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle.De son côté, le ministre du Commerce Ahn doit s’envoler ce matin pour la capitale américaine. Après sa participation aux consultations « 2+2 », il aura un entretien séparé avec son homologue, Greer.La délégation sud-coréenne comprend des responsables non seulement des ministères des Finances et du Commerce, mais aussi des Affaires étrangères, des Sciences et des TIC, ainsi que du Territoire et des Transports, entre autres. Leur objectif est de mieux comprendre la position de Washington, notamment sur les questions d’équilibre commercial, de construction navale et d’énergie, et de demander des exemptions ou des allègements tarifaires sur les produits sud-coréens afin d’en limiter l’impact sur les entreprises nationales.