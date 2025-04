Le FMI abaisse sa prévision de croissance de la Corée du Sud à 1 % pour 2025

Photo : KBS News

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance de 1 % pour la Corée du Sud en 2025. Il s’agit d’une révision à la baisse d’un point par rapport à ses prévisions de janvier. Parmi les économies avancées, le pays du Matin clair enregistre ainsi la plus forte révision négative. Le FMI n’a toutefois pas détaillé les raisons de cet ajustement dans son rapport publié mardi.Sous l’effet du choc tarifaire provoqué par les Etats-Unis, l’organisation a également abaissé les prévisions de croissance pour ces derniers, la Chine et la plupart des autres pays, y compris le Japon et l’Union européenne.La prévision de croissance mondiale a, elle aussi, été révisée, passant de 3,3 à 2,8 %. Avant l’annonce des droits de douane réciproques par Washington, le 2 avril, elle était encore estimée à 3,2 %. Dans un autre scénario, établi après la suspension des droits de douane le 9 avril, la croissance mondiale reste inchangée à 2,8 %. Pour le FMI, si cette situation devait se prolonger jusqu’à l’an prochain, elle atteindrait 2,9 %.Enfin, l’institution souligne que les risques restent principalement orientés à la baisse. Néanmoins, elle estime que des avancées, telles qu’un allègement des droits de douane américains ou des progrès dans les négociations bilatérales, pourraient constituer des facteurs de révision à la hausse de l’économie mondiale.