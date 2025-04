Photo : YONHAP News

Après une longue journée pluvieuse hier, le soleil est de retour ce mercredi. Du moins dans le nord du territoire, à Séoul notamment. Les autres régions du pays sont principalement nuageuses.Avec l’arrêt de la pluie, les températures vont remonter, surtout dans l’ouest et les terres. Séoul et Jeonju afficheront cet après-midi 24°C, Cheongju et Daejeon, 25°C, entre autres. Météo-Corée indique qu’il s’agit d’une augmentation de cinq à sept degrés de plus que la veille.Sur la côte est, le mercure ne grimpera pas aussi haut et plafonnera à environ 15°C. La cause : le vent frais.Par ailleurs, la concentration de particules fines du jour est bonne sur l’ensemble du territoire.