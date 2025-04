Administration Trump : le poste d'envoyé spécial pour les droits de l'Homme en Corée du Nord est de nouveau vacant

Photo : YONHAP News

C’est confirmé. Le poste d’envoyé spécial du département d'Etat américain pour les droits de l’Homme en Corée du Nord est de nouveau vacant. Conformément à l’orientation politique du second mandat de Donald Trump, le département mène une vaste réorganisation de ses services en réduisant considérablement les structures chargées de la démocratie et des droits de l’Homme.Julie Turner, nommée en 2023, a été démise de ses fonctions à la suite de l’arrivée au pouvoir du milliardaire. Selon une source diplomatique, il est possible que le locataire de la Maison Blanche nomme de nouvelles personnes à des postes d'envoyés spéciaux, y compris celui pour le royaume ermite. Mais, il est également possible qu'aucune nomination ne soit effectuée.Rappelons que l’ancienne directrice du Bureau des affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique du département d’Etat avait été désignée envoyée spéciale pour les droits de l’Homme en Corée du Nord après six années de vacance du poste, par le président Joe Biden. Son prédécesseur n’avait pas procédé à une nomination après son arrivée en janvier 2017, laissant le poste vacant après le départ de Robert King, et la nomination n'avait pas non plus été effectuée immédiatement sous l'administration Biden.