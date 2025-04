Parlement : la commission budgétaire compte voter le budget additionnel au plus tard le 1er mai

Photo : YONHAP News

La commission spéciale du budget et des comptes de l'Assemblée nationale a décidé, à titre provisoire, d'approuver, au plus tard le 1er mai, le projet de budget supplémentaire déposé par le gouvernement. Le montant de cette rallonge s'élève à 12 000 milliards de wons. Il s’agit d’une somme équivalant à 7,5 milliards d'euros.Cet accord a été obtenu à l'issue des discussions menées mardi entre le président de la commission, Park Jeung, du Minjoo, le représentant de ce dernier, Heo Yeong, et celui du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Ku Ja-keun.La commission prévoit d’organiser des séances de questions-réponses sur ce budget additionnel les 28 et 29 avril. Le sous-comité de coordination budgétaire entamera ses travaux le 30 avril pour décider des hausses ou des réductions à appliquer à chaque poste. Enfin, la commission spéciale examinera et votera le projet le lendemain en séance plénière. Ce calendrier reste toutefois sujet à modification en fonction de la situation.Le Minjoo et le PPP s'accordent sur la nécessité d'adopter un budget supplémentaire, mais divergent encore sur son ampleur. Le parti de centre-gauche réclame une augmentation significative afin de stimuler la demande et la consommation, notamment via l’émission de monnaies locales. Le parti conservateur, pour sa part, se dit disposé à accepter une hausse plus modérée.