Visite d’une délégation de jeunes chinois en Corée du Sud, une première en six ans

Photo : YONHAP News

Une délégation de jeunes chinois a entamé lundi sa première visite en Corée du Sud depuis la pandémie du COVID-19. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, un groupe de 53 membres, dirigé par Yuan Mindao, vice-président de l’Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger (CPAFFC), participera à diverses activités liées à l’économie, à l’industrie et à la culture à Séoul et sur l’île de Jeju jusqu’à ce samedi.Lors de la cérémonie de bienvenue, organisée mardi, le vice-ministre adjoint sud-coréen, Jeong Byung-won, a souligné que les échanges amicaux entre les jeunes contribuaient à renforcer les relations bilatérales. Avant de les encourager à jouer le rôle de pont entre les deux nations.Yuan a rappelé que cette visite, la première depuis six ans en raison de la crise sanitaire, revêtait une importance particulière pour renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre la jeune génération. Il a exprimé l’espoir que cette visite puisse également donner un nouvel élan au développement des relations Séoul-Pékin.