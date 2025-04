Décès du pape : l’autel commémoratif érigé dans la cathédrale de Myeongdong accueille les fidèles catholiques

Photo : YONHAP News

Au lendemain du décès du pape François, un autel commémoratif a été installé dans la cathédrale de Myeongdong, située en plein cœur de la capitale sud-coréenne. Aménagé par l’archidiocèse catholique de Séoul, ce lieu de recueillement a commencé à accueillir les visiteurs, mardi, à 15h.Peu après l’installation, plusieurs responsables catholiques, dont le cardinal Andrew Yeom Soo-jung et l’archevêque de Séoul Peter Chung Soon-taick, ainsi que le président de la République par intérim, Han Duck-soo, se sont rendus sur place pour prier ou se recueillir en mémoire du souverain pontife.Malgré un temps pluvieux, une longue file d’attente de citoyens souhaitant lui rendre un dernier hommage s’est formée hier sur le parvis de la cathédrale. Un homme nommé Chae a confié avoir été profondément attristé par la disparition du pape, mais croire que ce dernier est parti rejoindre le Seigneur, après avoir assisté à la messe de Pâques. De son côté, une femme nommée Kim s’est souvenue de la visite du pape en Corée du Sud en 2014, au cours de laquelle il avait notamment rencontré et réconforté les familles des victimes du naufrage du ferry Sewol.Par ailleurs, un autre autel officiel de condoléances a été installé dans la nonciature apostolique, dans l’arrondissement de Jongno à Séoul. La Conférence des évêques catholiques de Corée a également annoncé l’organisation de messes commémoratives et l’installation d’autels dans chaque diocèse du pays.Enfin, l’attention se tourne désormais vers le conclave qui se tiendra début mai pour élire le prochain pape. Le quotidien italien « Corriere della Sera » a publié mardi une liste de 12 cardinaux pressentis pour succéder au pape François. Parmi eux figure le cardinal Lazare You Heung-sik, préfet de la Congrégation pour le clergé au Vatican. Il est le premier sud-Coréen à avoir accédé à un poste de secrétaire au sein du Saint-Siège.