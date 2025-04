SK Telecom : une cyberattaque entraîne une fuite de données

Photo : YONHAP News

SK Telecom a déclaré mardi qu’une attaque par code malveillant, menée samedi dernier par un hacker, avait conduit à la fuite de données telles que des informations liées aux cartes SIM, ainsi que d’autres personnelles. Le plus grand groupe de télécommunications du pays mène actuellement une enquête pour déterminer si des renseignements sensibles, comme les noms des abonnés ou les numéros de carte d'identité, ont été compromis.L’entreprise a indiqué avoir immédiatement supprimé le code malveillant en question et isolé les équipements suspectés d’avoir été piratés. Elle a aussi souligné qu’aucun cas d’utilisation frauduleuse des informations relatives aux cartes SIM divulguées n’avait été confirmé à ce jour. Pour les abonnés souhaitant renforcer la sécurité de leurs données, un service gratuit de protection des cartes SIM est proposé via le site Internet de la société.De son côté, le gouvernement a réagi immédiatement. Le ministère de la Science et des Technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’Agence coréenne pour la sécurité d’Internet (KISA), ont exigé dès lundi la conservation et la transmission des données liées à l’incident. Un groupe d’intervention d’urgence a également été mis en place. Si nécessaire, une équipe conjointe public-privé pourrait être mobilisée pour mener une analyse approfondie des causes et prévenir un tel incident.