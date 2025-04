Le nouveau livre de Han Kang est dévoilé

Photo : YONHAP News

Le nouveau recueil de Han Kang, son premier ouvrage depuis qu’elle a reçu le prix Nobel de littérature l’an dernier, a été dévoilé mardi. Selon la maison d’édition Munhakdongne, intitulé « Lumière et fil », il est mis en vente en ligne aujourd’hui, et sera disponible en librairie dès demain.Ce livre rassemble douze textes, dont cinq poèmes. Trois d’entre eux sont directement liés à la cérémonie du prix Nobel, à savoir le discours prononcé par la lauréate, également intitulé « Lumière et fil », les remerciements formulés lors du banquet sous le titre « Même dans la nuit la plus sombre », et le message laissé au musée Nobel lors du don d’une tasse de thé, « La petite tasse de thé ».S’y ajoutent des essais comme « Après la publication », « Le jardin tourné vers le nord », « Journal de jardin », ainsi que les poèmes « Le manteau et moi », « Une pièce orientée au nord », « Contemplation de la douleur », « Son(s) », et enfin « Un minuscule flocon de neige ».