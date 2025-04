Naissances : le taux de fécondité atteint 0,82 en février

Photo : YONHAP News

En février, le taux de fécondité a augmenté de 0,05 enfant sur un an pour atteindre 0,82 en Corée du Sud. C’est le deuxième mois consécutif cette année où l’indicateur dépasse les 0,8.D’après les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), 20 035 bébés sont nés en février, soit 622 de plus qu’à la même période de l’an dernier, marquant une hausse de 3,2 %. Il s’agit de la première augmentation pour ce mois depuis 2014. Cette progression s’explique par un effet de base lié au faible nombre de naissances enregistré en février 2024, ainsi que par une légère hausse de la population en âge de procréer. Le nombre de naissances grimpe pour le huitième mois d’affilée.Quant aux mariages, 19 370 unions ont été célébrées, toujours en février, soit une augmentation de 14,3 % sur un an. Les divorces, en revanche, ont légèrement reculé, avec 7 347 cas recensés, en baisse de 0,1 %.Enfin, 30 283 décès ont été enregistrés ce même mois, en hausse de 1,3 % par rapport à l’an dernier. Le solde naturel reste donc négatif, avec 10 248 décès de plus que de naissances.