Présidentielle : le Minjoo qualifie la proposition d’armement nucléaire du PPP de populisme dangereux

Photo : KBS News

Le Minjoo a vivement critiqué certains candidats qualifiés pour le second tour des primaires du Parti du pouvoir du peuple (PPP) pour la présidentielle, qui ont inclus dans leur programme électoral une proposition d’armement nucléaire. Il qualifie ces promesses de « populisme dangereux ».La formation de centre-gauche estime qu’une telle position entraînerait l’isolement diplomatique du pays et des dommages économiques considérables. Avant d’appeler à l’abandon immédiat de cette « rhétorique nucléaire irresponsable ».Park Chan-dae, son chef du groupe parlementaire, a vivement attaqué le PPP, déclarant que celui-ci cherche à détruire l’industrie, l’économie, la diplomatie et la sécurité du pays avec ses promesses irresponsables. Il a également exprimé son opposition aux récentes nominations au ministère de la Justice et au ministère de l'Economie et des Finances. Pour lui, ce sont des tentatives pour maintenir l’influence des forces insurrectionnelles. Enfin, il a annoncé son intention de réintroduire la loi sur une enquête spéciale renforcée concernant l’insurrection et de relancer les projets de loi sur les enquêtes spéciales concernant Myung Tae-gyun et Kim Geon-hee, l’épouse du président destitué.