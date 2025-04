Incendie de forêt : lancement d’une campagne de relance du tourisme pour les zones sinistrées

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l’Office national du tourisme coréen (KTO), a annoncé ce mercredi le lancement d’une campagne pour soutenir les zones touchées par les récents feux de forêt et relancer le tourisme.Le ministre Yu In-chon et la deuxième vice-ministre Jang Mi-ran se rendent aujourd’hui et demain à Yeongdeok et à Andong, dans la province de Gyeongsang du Nord, pour inspecter les sites affectés par les incendies. Ils vérifieront également les plans de restauration des parcours de randonnée, fermés depuis le 26 mars. De plus, ils visiteront des sites touristiques locaux, tels que le village de Hahoe, pour échanger avec les commerçants, les professionnels du tourisme et les autorités locales.Yu a exprimé son engagement à restaurer rapidement les zones sinistrées et à faire tout son possible pour éviter que l’économie locale ne se contracte en raison de la baisse du nombre de touristes.